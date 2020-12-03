نيمار يرغب باللعب مع ميسي "الموسم القادم"

أطلق النجم البرازيلي نيمار تصريحا لافتا إثر فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء أكد فيه رغبته الجارفة في اللعب مجددا مع نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء كلام ميسي في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن " الأميركية: ما أريده أكثر من أي شيء آخر، هو الاستمتاع مجددا بالتواجد معه على ارضية الملعب، ارغب في اللعب مجددا معه، يتعين علينا القيام بذلك العام المقبل. وتابع مازحا: أنا مستعد للتخلي له عن مركزي داخل الملعب.

ولعب نيمار الى جانب ميسي على مدى 4 سنوات قبل أن ينتقل الى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وحاول الفريق الكاتالوني استعادة خدمات نيمار عام 2019 لكنه لم ينجح في اقناع الادارة الباريسية. اما الان فأن برشلونة يعاني من ضائقة مالية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وقام النادي بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض أجورهم بما يوفر على خزائن النادي مبلغا مقداره 122 مليون يورو، وبالتالي من المستبعد قيامه بأي خطوة لاستعادة نجمه البرازيلي.

لكن في المقابل، يستطيع ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل ترك فريقه بعدما حاول ذلك في نهاية الموسم الماضي لكن رئيس النادي آنذاك (استقال لاحقا) جوزيب ماريا بارتوميو رفض التخلي عنه ولن تعرف هوية خلفه إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 يناير المقبل.