هوملز لا يتوقع الغياب لفترة طويلة

أكد ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند الألماني أنه لا يتوقع الغياب لفترة طويلة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو الإيطالي يوم الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال هوملز في مقطع فيديو نشر عبر تطبيق "إنستغرام": خرجت للتو من المستشفى، وتبدو الأمور ليست سيئة للغاية. يبدو أنني سأكون على ما يرام خلال يومين، لكننا بالطبع سنلقي نظرة أخرى وبعدها سنرى، لكن حتى الآن، يبدو أنني سأعود للملعب قريبا جدا.

وكان هوملز قد خرج مصابا في الوقت بدل الضائع للمباراة إثر تدخل من جانب تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند عقب المباراة : نأمل أن تكون مجرد ضربة في القدم، وألا يكون هناك تأثير على الأربطة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1 - 1 ليحسم دورتموند تأهله إلى دور الستة عشر.