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"رباعية" جيرو تقود تشيلسي لاكتساح إشبيلية

تشيلسي إشبيلية
جيرو محتفلا بهدفه الرابع

"رباعية" جيرو تقود تشيلسي لاكتساح إشبيلية

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لندن - د ب أ

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ضمن تشيلسي الإنجليزي صدارته ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - صفر على مضيفه إشبيلية الإسباني يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز كراسنودار الروسي 1 - صفر على ضيفه رين الفرنسي.

وارتفع رصيد تشيلسي، بطل المسابقة عام 2012، إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه إشبيلية، فيما حسم كراسنودار المركز الثالث، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي لمصلحته، بعد تفوقه بفارق ثلاث نقاط على رين القابع في مؤخرة الترتيب.

تقمص المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لمصلحة تشيلسي في الدقائق 8 و54 و74 و83 من ركلة جزاء.

وبعدما حسم تشيلسي وإشبيلية تأهلهما لدور الستة عشر في البطولة منذ الجولة الماضية، انحصر الصراع بينهما حول الفريق المتصدر للمجموعة، ومن ثم ملاقاة أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات السبع الأخرى، ليحسم الفريق الإنجليزي الأمر لمصلحته في النهاية.

وفي حال خسارة تشيلسي أمام ضيفه كراسنودار، وفوز إشبيلية على مضيفه رين في الجولة الأخيرة بالمجموعة، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 13 نقطة، ليحتكما إلى فارق المواجهات المباشرة وفقا للائحة البطولة، التي سوف تصب في صالح الفريق اللندني، عقب انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل السلبي في جولة الذهاب على ملعب (ستامفورد بريدج) بالعاصمة البريطانية لندن.

كان كراسنودار ضمن مقعدا في بطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه رين في وقت سابق.

ويدين كراسنودار بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماركوس بيرج، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 71، ليقود الفريق الروسي للحصول على المركز الثالث.

يذكر أنه في حال تساوي كراسنودار ورين في رصيد النقاط بنهاية المجموعة، سوف يتفوق الفريق الروسي بفارق المواجهات المباشرة، عقب تعادل الفريقين 1 - 1 في لقائهما بجولة الذهاب في فرنسا.

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