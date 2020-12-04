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المدير الرياضي ليوفنتوس يخضع لتحقيق جنائي بسبب سواريز

سواريز
سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد

المدير الرياضي ليوفنتوس يخضع لتحقيق جنائي بسبب سواريز

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روما - رويترز

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أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن مديره الرياضي فابيو باراتيتشي يخضع لتحقيق جنائي بسبب دوره المزعوم في محاولة تسريع وتيرة حصول لويس سواريز مهاجم أوروغواي على الجنسية الإيطالية.

واجتاز سواريز الذي كان يوفنتوس يأمل في التعاقد معه من برشلونة، والمتزوج من سيدة من أصول إيطالية، اختبارا للغة في سبتمبر في جامعة الأجانب في بيروجيا، ضمن الإجراءات المطلوبة للحصول على الجنسية الإيطالية قبل صفقة انتقال محتملة إلى يوفنتوس.

وكانت هذه وسيلة سريعة وقتها للحصول على الجنسية بما يمكن يوفنتوس من التعاقد مع مهاجم أوروغواي دون تخطي الحصة المحددة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي. لكن سرعان ما أثيرت شكوك عبر وسائل الإعلام بشأن حصول سواريز على معاملة مميزة.

ونفى يوفنتوس ارتكاب أي أخطاء، وعبر عن ثقته في أن التحقيقات ستبرئ ساحة مديره الرياضي.

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