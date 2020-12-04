  • مباشر
اللغة

إنفانتينو: مونديال الأندية 2021 سيقام بمشاركة 7 فرق

إنفانتينو
إنفانتينو رئيس "فيفا"

إنفانتينو: مونديال الأندية 2021 سيقام بمشاركة 7 فرق

متابع الغاء المتابعة

زيورخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة، عقب اجتماع للمجلس، إن بطولة كأس العالم للأندية في 2021 ستقام بنظامها الحالي، وستضم 7 فرق بدلا من 24.

وأراد إنفانتينو مشاركة 24 فريقا في الحدث الجديد الذي يقام في الصين في منتصف عام 2021، ولكن أدى انتشار فيروس كورونا لتأجيل بطولتي أمم أوروبا وكوبا أميركا من العام الحالي للعام المقبل.

وبدلا من محاولة جذب الانتباه من البطولتين في عام 2021، ستقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة فرق في اليابان في ديسمبر. وكانت نسخة هذا العام من البطولة تأجلت لتقام في فبراير بقطر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول
أميركي بعمر 104 قاتل بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا أميركي بعمر 104 قاتل بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا

الأكثر قراءة

بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها
قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات
أكثر من 100 فرصة.. تكشف أكثر من 100 فرصة.. تكشف "أرقاماً كارثية" لهجوم النصر
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
مشروع قانون بعقوبات فورية على تركيا ينتظر توقيع ترمب مشروع قانون بعقوبات فورية على تركيا ينتظر توقيع ترمب

قبل أن تذهب

صاحبة أشهر الحوادث.. كيف عادت طائرات 737 ماكس للتحليق مجددًا؟
صاحبة أشهر الحوادث.. كيف عادت طائرات 737 ماكس للتحليق مجددًا؟

اكتشف المزيد