إنفانتينو: مونديال الأندية 2021 سيقام بمشاركة 7 فرق

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة، عقب اجتماع للمجلس، إن بطولة كأس العالم للأندية في 2021 ستقام بنظامها الحالي، وستضم 7 فرق بدلا من 24.

وأراد إنفانتينو مشاركة 24 فريقا في الحدث الجديد الذي يقام في الصين في منتصف عام 2021، ولكن أدى انتشار فيروس كورونا لتأجيل بطولتي أمم أوروبا وكوبا أميركا من العام الحالي للعام المقبل.

وبدلا من محاولة جذب الانتباه من البطولتين في عام 2021، ستقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة سبعة فرق في اليابان في ديسمبر. وكانت نسخة هذا العام من البطولة تأجلت لتقام في فبراير بقطر.