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توتنهام يرافق أنتويرب البلجيكي إلى دور الـ 32

من لقاء توتنهام ولاسك لينز النمساوي

توتنهام يرافق أنتويرب البلجيكي إلى دور الـ 32

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

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صعد فريقا أنتويرب البلجيكي وتوتنهام الإنجليزي إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم،بعد فوز الأول على لودوغوريتس البلغاري 3 -1، وتعادل الثاني أمام لاسك لينز النمساوي 3 - 3، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة بالمسابقة.

ورفع أنتويرب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن توتنهام، فيما رفع لاسك لينز رصيده إلى سبع نقاط، لكنه ودع المنافسات بتفوق توتنهام في مواجهتي الذهاب والإياب، حيث كان الفريق الإنجليزي تغلب عليه ذهابا 3 - صفر، قبل أن يتعادل 3 - 3 في مباراة العودة.

وفي المباراة الأولى، تقدم مارتن هونغلا بالهدف الأول للفريق البلجيكي في الدقيقة 19، قبل أن يدرك كيرل ديسبودوف التعادل للفريق البلغاري في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 72 سجل ريتشي دي لايت الهدف الثاني لأنتويرب، قبل أن يضيف مانويل بينسون الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي المباراة الثانية، تقدم لاسك لينز عن طريق بيتر ميتشوريل في الدقيقة 42، لكن جاريث بيل أدرك التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 56 سجل الكوري الجنوبي سون هيونغ مين الهدف الثاني لتوتنهام ، قبل أن يعود أنتويرب ويسجل عن طريق جوهانيس إيجيستين في الدقيقة 84.

بعدها بدقيقتين أحرز ديلي إلي الهدف الثالث لتوتنهام من ضربة جزاء، لكن مامادو كاراموكو سجل هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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