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زيدان: أحظى بمساندة كاملة من الإدارة واللاعبين

زيدان
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

زيدان: أحظى بمساندة كاملة من الإدارة واللاعبين

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مدريد - رويترز

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أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يوم الجمعة، أنه يحظى بمساندة اللاعبين ومجلس الإدارة رغم سلسلة النتائج السيئة مؤخرا.

وفاز ريال مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات في كل المسابقات، وذكرت وسائل إعلام محلية أن المدرب الفرنسي يملك فرصتين فقط للاحتفاظ بمنصبه اعتبارا من مواجهة إشبيلية في الدوري يوم السبت.

لكن زيدان أكد أن الجميع في النادي يساندونه. وقال في مؤتمر صحافي: أحظى بدعم ومساندة كاملة من الجميع في النادي. بالطبع أحزن حين نخسر مباراة لكننا نعرف قدراتنا. سنقاتل وسنبذل كل ما لدينا من أجل النادي حتى آخر يوم لي مع الفريق. اللاعبون يرغبون في المنافسة على ألقاب وأظهروا مساندتهم لي دائما. نعرف أننا سنعبر سويا هذه الأزمة. حين لا تسير الأمور بالشكل الصحيح يكون اللاعبون أول طرف لا يشعر بالسعادة. نمر بفترة صعبة ونحتاج إلى الوحدة والسير في نفس الاتجاه. سنعبر هذه الفترة.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بالدوري متأخرا بسبع نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر.

وتزامن تراجع حامل اللقب مع غياب القائد سيرجيو راموس الذي غاب عن آخر ست مباريات بسبب مشكلة عضلية. ومع اقتراب مباراة مهمة في دوري الأبطال أمام بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأربعاء قال زيدان إنه لن يخاطر بالدفع براموس.

وأضاف: مثلما نفعل مع الجميع وفي حالة راموس أيضا لن نجازف. إذا كان راموس جاهزا بالدرجة الكافية فانه سيكون معنا. لا نريد أن نفاقم الإصابة. سنرى ما الذي سنفعله. أتمنى عودة كل المصابين في أسرع وقت.

وسيغيب المدافع داني كارفاخال ولاعب الوسط فيدريكو فالفيردي والمهاجم ايدن هازارد عن المباراة غدا لكن زيدان حصل على أنباء طيبة بعودة لوكا يوفيتش للتدريبات بعد أن جاء فحصه سلبيا لفيروس كورونا.

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