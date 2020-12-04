غوارديولا يوضح حالة أغويرو قبل ملاقاة فولهام

‬كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة إن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو قد يغيب عن مواجهة فولهام السبت في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث لا يزال يسابق الزمن لاستعادة لياقته.



وشارك أغويرو البالغ من العمر "32 عاما" في التشكيلة الأساسية لأول مرة هذا الموسم في أكتوبر تشرين الأول بعد خضوعه لجراحة في الركبة لكنه غاب عن الانتصار 5-صفر في الدوري على بيرنلي مطلع الأسبوع الجاري والتعادل بدون أهداف مع بورتو في دوري الأبطال يوم الثلاثاء لعدم شعوره بالراحة.



كما عانى أغويرو من مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية هذا الموسم لكن غوارديولا عبر عن أمله في أن يتغلب المهاجم على هذه المشاكل قريبا.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي: أغويرو يتحسن. الأنباء الجيدة إنه عاد للملعب معنا. سنرى إذا كان بوسعه المشاركة قريبا.



وتوقع غوارديولا مباراة محفوفة بالمخاطر على ملعبه أمام فولهام صاحب المركز 17 فيما ستكون المباراة رقم 700 له كمدرب. وسبق لغوارديولا تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ أيضا.



وقال غوارديولا : سأخوض 700 مباراة أخرى قبل الاعتزال. لم أكن أتوقع هذا الأمر أبدا. من الرائع خوض 700 مباراة وتجرع هزائم قليلة. إنه رقم مميز وأشكر كل الذين عملت معهم وأتمنى تحقيق المزيد في المستقبل. فولهام فريق جيد. أستمتع بمشاهدته بسبب الطريقة التي يلعب بها. حققوا نتيجة رائعة أمام ليستر. نعرف جيدا المنافس الذي سنواجهه.



وسيخوض فيل فودن لاعب سيتي أيضا مباراته 50 في دوري الأضواء وتوقع غوارديولا أن يحقق اللاعب البالغ من العمر "20 عاما" المزيد من الإنجازات مستقبلا.



وقال: حقق أول إنجاز بخوض 50 مباراة. سيحقق المزيد في المستقبل. أتمنى أن يكون لديه الرغبة والحماس لمواصلة التطور لكن من خلال معرفتي به أتوقع أن يحدث ذلك.