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كلوب: رابطة الدوري الإنجليزي لا تهتم بسلامة اللاعبين

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المدرب الألماني يورغن كلوب

كلوب: رابطة الدوري الإنجليزي لا تهتم بسلامة اللاعبين

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لندن - رويترز

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أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة بأنه محبط من عدم تصويت المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على زيادة عدد التغييرات خلال المباريات إلى خمسة، وحذر من أن إنجلترا ستعاني في بطولة أوروبا بسبب تكدس الجدول.

وعاد الدوري الإنجليزي الممتاز لقاعدة التغييرات الثلاثة هذا الموسم رغم وجود خيار لزيادة العدد إلى خمسة وهو استثناء تطبقه بقية مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا بعد وباء كورونا.

وأبلغ كلوب الصحافيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد: هذا ليس مؤشرا جيدا ويظهر تجاهل سلامة اللاعبين لذا فإن العديد منهم على الحافة ولا تعرف من سيسقط أولا، لم يعرف أحد أن التصويت سيسير بهذا الشكل وهذه إشارة على أن المساهمين ينظرون إلى الأوضاع بشكل مختلف عن المدربين، كل الفرق تلعب مباراة كل ثلاثة أيام الآن وفي الصيف المقبل ستكون هذه مشكلة لمدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت. الكثير من اللاعبين يخوضون ثلاث مباريات في الأسبوع لذا سيحصل غاريث على ما يمكننا منحه له وهذه مشكلة الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب إن مدرب فولهام سكوت باركر ذكر في اجتماع المدربين إن الاكتفاء بثلاثة تغييرات ساعد فريقه اللندني لكن المدرب الألماني لا يريد الخوض في استفادة الفرق بل في صحة اللاعبين.

وواصل: عدم التصويت لا يعني أن المشكلة زالت. يتعلق الأمر باللاعبين وبالتعامل مع مشكلة كوفيد-19 بأفضل طريقة ولا يمكننا تجاهل ذلك.

وتضرر ليفربول من إصابة العديد من اللاعبين البارزين لكن كلوب قال إن الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد ولاعب الوسط نابي كيتا يمكنهما العودة للعب

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