كومان مستاء من تصريحات رئيس برشلونة بشأن ميسي

أعرب رونالد كومان مدرب برشلونة، يوم الجمعة، عن استيائه من تصريحات كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت للنادي الكاتالوني الذي قال إن النادي يعاني من مشاكل مالية وكان عليه أن يبيع ليونيل ميسي في الصيف.

وقال كومان في مؤتمر صحفي قبل ملاقاة قادش في الدوري الإسباني : التعليقات من الخارج لا تهمني، ولكن التي من داخل النادي لا تساعدنا على الهدوء للقيام بعملنا وهو الفوز بالمباريات، لا يمكننا السيطرة على التصريحات من الخارج لكن من داخل النادي أعتقد أنها مختلفة.

وكان توسكيتس قد قال، يوم الخميس: من الناحية الاقتصادية ، كنت سأبيع ميسي في الصيف.

ورد كومان على تصريحات الرئيس المؤقت: رأيه يمثله وأنا أحترم أي رأي ، لكن ليو عقده مستمر هذا الموسم مع برشلونة وسيقرر مستقبله. آمل أن يستمر معنا، لا أعرف المزيد عن الأرقام الاقتصادية، إنها ليست وظيفتي. وظيفتي هي إعداد الفريق، واللعب بشكل جيد والفوز.

ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب في أن يلعب ميسي ونيمار معًا لبرشلونة، أوضح كومان: لا أحب الحديث عن الأفراد، لكن بصفتي مدربا لبرشلونة، فأنت دائمًا تريد أن يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم.