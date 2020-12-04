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نيس الفرنسي ينفصل عن مدربه فييرا

باتريك فييرا
باتريك فييرا

نيس الفرنسي ينفصل عن مدربه فييرا

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باريس - د ب أ

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أعلن نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة أنه استغنى عن خدمات مدربه باتريك فييرا بسبب سوء النتائج.

وخسر نيس في ملعبه 3-2 أمام باير ليفركوزن الألماني في الدوري الأوروبي الليلة الماضية ليحتل المركز الثالث بين فرق المجموعة الثالثة في البطولة بثلاث نقاط من خمس مباريات وتتبخر آماله في الوصول لمراحل خروج المغلوب.

كما خسر الفريق أخر خمس مباريات رسمية خاضها وحاليا يحتل المركز 11 بين فرق الدوري الفرنسي العشرين.

وقال النادي في بيان : انفصل نيس وبصورة فورية عن مدربه باتريك فييرا الذي تولى تدريبه في صيف 2018.

وأضاف البيان : في اجتماع عقد بعد مباراة الليلة الماضية أبلغ مجلس إدارة نيس المدرب باتريك فييرا بقراره بإنهاء الارتباط بين الطرفين.

وسيتولى المساعد الروماني أدريان أورسيا تدريب نيس خلفا لفييرا لاعب وسط أرسنال ومنتخب فرنسا الأسبق والفائز معه بكأس العالم 1998.

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