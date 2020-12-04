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وودوارد: سندعم سولشاير في سوق الانتقالات

سولشاير
سولشاير مدرب مانشستر يونايتد

وودوارد: سندعم سولشاير في سوق الانتقالات

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مانشستر - رويترز

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قال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إن المدرب أولي جونار سولشاير يطور الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وسيحصل على الدعم في سوق الانتقالات في الصيف.

وأصبح سولشاير في مأزق بعد الهزيمة أمام أرسنال واسطنبول باشاك شهر الشهر الماضي.

لكن الفوز في أربع من خمس مباريات في الدوري ساعدته على التأخر بخمس نقاط فقط عن توتنهام هوتسبير المتصدر كما يملك مباراة مؤجلة ويحتاج إلى نقطة واحدة لبلوغ أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

وقال وودوارد: ندرك أنه أمامنا الكثير من العمل للوصول إلى الثبات المطلوب في الأداء لتحقيق الألقاب. لكننا نرى بعض الأمور الإيجابية على أرض الملعب وفي التدريبات تعزز ثقتنا في التطور مع أولي وطاقمه التدريبي ولاعبيه.

وحافظ وودوارد على تعهد يونايتد بالاستثمار في سوق الانتقالات في الصيف رغم الوضع المالي للنادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: سنواصل مساندة أولي بنهج مخطط وطويل المدى للتركيز على التعاقدات في الصيف.

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