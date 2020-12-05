أرتيتا: توتنهام يستحق صدارة الدوري الإنجليزي

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن المنافس والجار اللندني توتنهام هوتسبير يستحق موقعه في صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكن من السابق لأوانه التأكيد بأنه منافس فعلي على لقب البطولة في الوقت الحالي.

ولم يعرف توتنهام هوتسبير الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو طعم الهزيمة منذ الجولة الافتتاحية لموسم الدوري الممتاز وأمامه فرصة للتفوق بفارق 11 نقطة على منافسه أرسنال إذا فاز في المواجهة التي ستجمع بينهما يوم الأحد.

وقال أرتيتا للصحافيين قبل القمة اللندنية: أعتقد أنه من السابق لأوانه خلال هذه المرحلة الجزم بأن فريقا ما مرشح للفوز باللقب أم لا. لكن يمكن القول إن الفريق توتنهام يستحق مركزه الحالي لأنه يسير في الاتجاه الصحيح.

في المقابل واجه أرسنال صعوبات في سعيه للحفاظ على استقرار مستوى أدائه وحاليا يحتل المركز 14 بين فرق البطولة العشرين برصيد 13 نقطة وهو أقل عدد من النقاط يجمعه بعد أول 10 مباريات في أي موسم له في الدوري منذ موسم 1981-1982.

وقال أرتيتا: الترتيب على هذه الصورة لأنهم يستحقون ذلك الصدارة أكثر منا كما أنهم أدوا بصورة أفضل منا. علينا تقبل ذلك. لكننا نريد الفوز هناك وتقليص الفجوة بثلاث نقاط.

وستقام المباراة في استاد توتنهام بحضور 2000 مشجع بعد تخفيف القيود والإجراءات الوقائية على لندن ويأمل أرتيتا أن يندمج فريقه في هذه الأجواء.

وقال المدرب الإسباني عن ذلك : انتظرنا هذه اللحظة طويلا ولن أشتكي. في هذه المرة سيكون الحاضر جمهورهم وفي المرة المقبلة سنلعب أمام جمهورنا.