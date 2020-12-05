أليغري يتغزل في الدوري الإنجليزي ويكشف عن رغبته

كشف ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس وميلان السابق أنه يرغب في تدريب أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الذي يعتبره أكثر تنوعا ومتعة من أي وقت مضى الآن.

ورشحت تقارير إعلامية في بريطانيا أليغري لتدريب مانشستر يونايتد وأرسنال الانجليزيين بينما ظل المدرب الإيطالي المخضرم بلا عمل منذ انفصاله عن يوفنتوس في نهاية موسم 2018-2019.

وقاد أليغري (53 عاما) يوفنتوس إلى الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في خمسة مواسم متتالية إلى جانب فوزه الأول بلقب دوري الأضواء المحلي في 2011 مع ميلان.

وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز" البريطانية قال أليغري إنه يعمل على تحسين لغته الانجليزية ويتطلع إلى خوض تجربة أوروبية جديدة.

وأضاف أليغري: أود خوض تجربة في الدوري الانجليزي الممتاز. في إيطاليا توليت تدريب ميلان لمدة أربعة أعوام وأمضيت خمسة أعوام مع يوفنتوس. الآن أتوقع العمل من جديد في إيطاليا رغم صعوبة ذلك. أو في انجلترا. الكرة الانجليزية في تحسن الآن بسبب وجود الكثير من المدربين الأجانب.

وأردف أليغري قائلا : الآن كرة القدم في انجلترا أكثر تنوعا وأكثر متعة لكنها أيضا تحترم تقاليد الكرة الانجليزية. هذا توازن جيد بين روح الكرة الانجليزية والنوعية الجديدة والأساليب الخططية الجديدة للمدربين الجدد.

وقال أليغري إن ليفربول وبايرن ميونيخ هما أفضل فريقين في أوروبا حاليا وإنه معجب كثيرا بالمدرب الألماني يورجن كلوب وما يقوم به مع ليفربول.

ومضى قائلا: كلوب يقوم بعمل رائع جدا لأن ليفربول لديه التوازن الصحيح. في كل عام يتحسن الفريق. ليفربول لديه لاعبون يتمتعون بسرعة كبيرة جدا ولديهم قدرات فنية عالية وهم أقوياء بدنيا ومتميزون.