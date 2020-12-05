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إيفرتون يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

إيفرتون بيرنلي
من لقاء إيفرتون وبيرنلي

إيفرتون يتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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لندن - رويترز

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تعادل إيفرتون 1-1 في ضيافة بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما ألغى دومينيك كالفرت-لوين هدف التقدم لصاحب الأرض عن طريق روبي برادي يوم السبت.

وتقدم بيرنلي بهدف في الدقيقة الثالثة بعدما أضاع آلان لاعب وسط إيفرتون الكرة ووصلت إلى آشلي وستوود الذي مرر إلى برادي على حافة منطقة الجزاء ليطلق تسديدة هائلة داخل الشباك.

وتألق جوردان بيكفورد حارس إيفرتون حيث مرر دوايت ماكنيل لاعب بيرنلي الكرة إلى كريس وود لكن الحارس تدخل في الوقت المناسب.

وأدرك كالفر-لوين التعادل لإيفرتون مع نهاية الشوط الأول، حيث قابل كرة عرضية منخفضة من ريتشارليسون ليهز الشباك من مدى قريب ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وأبعد بيكفورد محاولة خطيرة أخرى من وود في الدقيقة 84 ثم رد نيك بوب حارس بيرنلي وأبعد بقدمه تسديدة أرضية من مدى قريب من جيلفي سيجوردسون.

ولم يستغل ماكنيل فرصة في اللحظات الأخيرة ليبقى بيرنلي في منطقة الهبوط ولديه ست نقاط من عشر مباريات. ويأتي إيفرتون سابعا برصيد 17 نقطة من 11 مباراة وبفارق أربع نقاط عن القمة.

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