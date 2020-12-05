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بايرن يحتفظ بصدارة الدوري بتعادل مثير مع لايبزيغ

بايرن ميونخ لايبزيغ
من لقاء بايرن ميونخ ولايبزيغ

بايرن يحتفظ بصدارة الدوري بتعادل مثير مع لايبزيغ

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ميونخ - د ب أ

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بقي الوضع على ما هو عليه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد التعادل المثير بين بايرن ميونخ وضيفه لايبزيغ يوم السبت في المرحلة العاشرة من البوندسليغا والتي شهدت تعادل بوروسيا دورتموند مع مضيفه انتراخت فرانكفورت 1 - 1.

وشهد ملعب أليانز أرينا واحدة من أفضل مباريات الموسم وأكثرها إثارة بين بايرن ميونخ وضيفه لايبزيغ.

وظل بايرن في الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف وأربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثالث.

وتقدم لايبزيغ بهدف عن طريق الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 19 بعدما تلقى تمريرة من ايميل فورسبرغ وتلاعب بدفاع بايرن قبل أن يسدد في الشباك.

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 30 لتسجيل هدف التعادل بواسطة المهاجم الإنجليزي الشاب جمال موسيالا إثر تمريرة من كينغسلي كومان سدد على إثرها كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك.

وأكد بايرن تفوقه بهدف ثان سجله في الدقيقة 34 عن طريق توماس مولر بمساعدة كينغسلي كومان.

لكن فرحة النادي البافاري لم تدم طويلا حيث تمكن الهولندي الشاب جاستن كلويفرت من تسجيل الهدف الثاني للايبزيغ بعد دقيقتين فقط بمساعدة امادو هايدارا.

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أحرز السويدي إيميل فورسبيرغ الهدف الثالث للايبزيغ من ضربة رأس قوية مستغلا تمريرة انجيلينو خوسي تاسيندي.

وتقمص مولر دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 75 بضربة رأس بعد تمريرة متقنة من النجم الأخر للمباراة كينغسلي كومان.

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