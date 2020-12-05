بونوتشي يقود يوفنتوس لفوز صعب على تورينو

سجل ليوناردو بونوتشي هدفا في الوقت القاتل ليقود فريقه، يوفنتوس، لتحقيق فوز صعب على ضيفه تورينو 2 - 1 خلال مباراة الديربي التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت فوز لاتسيو على سبيزيا 2 - 1.

وتقدم تورينو بهدف سجله نيكولاس نكولو في الدقيقة التاسعة، وتعادل يوفنتوس عن طريق وستون مكيني في الدقيقة 78، ثم سجل بونوتشي هدف الفوز في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد كارلو بنسوليو، حارس يوفنتوس البديل، من على مقاعد البدلاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصد تورينو عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.

وبهذا الفوز حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم محققا انتصاره الخامس مقابل خمسة تعادلات، في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي السادسة لتورينو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث.