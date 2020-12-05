  • مباشر
اللغة

دورتموند يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع فرانكفورت

دورتموند
لاعبو دورتموند بعد التعادل أمام فرانكفورت

دورتموند يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع فرانكفورت

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فرض فريق إنتراخت فرانكفورت التعادل 1 - 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز ارمينيا بيلفيلد على ضيفه ماينز 2 - 1 وتعادل فرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ 2 - 2 وكولون مع ضيفه فولفسبورغ 1 -1.

وعلى ملعب كومرزبنك أرينا، تقدم انتراخت فرانكفورت بهدف مبكر عن طريق الياباني دايتشي كامادا بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية اللقاء.

وتمكن المهاجم الأميركي الشاب جيوفاني ريينا "18 عاما" من تسجيل هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 56.

وفرط دورتموند بذلك في نقطتين ثمينتين وحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيغ الوصيف قبل مواجهة القمة التي تجمعه في وقت لاحق مع بايرن ميونخ الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر
المخرج تامر محسن للعربية.نت: هذه أسباب تأجيل المخرج تامر محسن للعربية.نت: هذه أسباب تأجيل "تقاطع طرق"

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
فيصل بن فرحان: شركاء الرياض على الخط نفسه بجهود حل الأزمة مع قطر فيصل بن فرحان: شركاء الرياض على الخط نفسه بجهود حل الأزمة مع قطر
"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى
الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية
المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك المحكمة الأوروبية تلغي التجميد المفروض على أموال حسني مبارك
اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد