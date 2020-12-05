دورتموند يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع فرانكفورت

فرض فريق إنتراخت فرانكفورت التعادل 1 - 1 على ضيفه بوروسيا دورتموند يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز ارمينيا بيلفيلد على ضيفه ماينز 2 - 1 وتعادل فرايبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ 2 - 2 وكولون مع ضيفه فولفسبورغ 1 -1.

وعلى ملعب كومرزبنك أرينا، تقدم انتراخت فرانكفورت بهدف مبكر عن طريق الياباني دايتشي كامادا بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية اللقاء.

وتمكن المهاجم الأميركي الشاب جيوفاني ريينا "18 عاما" من تسجيل هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 56.

وفرط دورتموند بذلك في نقطتين ثمينتين وحصد نقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيغ الوصيف قبل مواجهة القمة التي تجمعه في وقت لاحق مع بايرن ميونخ الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.