سولشاير سعيد بدعم إدارة مانشستر يونايتد

رحب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدعم إدارة النادي له لكنه أكد أنه لا يستطيع تجاهل أهمية نتائج الفريق على المدى القصير أيضا.

وفي منتدى الجمهور مؤخرا قال إيد وودوارد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للنادي، إن فريق سولشار يحقق تقدما رغم أدائه غير المستقر في بداية الموسم الحالي.

لكن المتاعب طاردت المدرب النرويجي من جديد بعد هزيمة يونايتد 3-1 أمام باريس سان جيرمان بطل فرنسا الأربعاء الماضي والتي حرمته من ضمان التأهل لأدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال سولشاير في مؤتمر صحافي: من خلال خبرتي ومن خلال محادثاتي مع النادي فإن تفكيرنا ينصب على المدى البعيد. وعلى المدى القصير أيضا لأنه لا يمكنك تجاهل المباريات الست المقبلة كذلك.

وأضاف سولشاير: بعد تراجع الأداء والنتائج أنت بحاجة إلى استعادة الأداء الجيد من جديد. سنعمل على تقديم أفضل أداء ممكن وسنستمر في ذلك أطول مدة ممكنة وسنحافظ على موقعنا ونتقدم إلى مراكز أفضل في قائمة الترتيب.

ويحتل يونايتد المركز التاسع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز متخلفا بفارق خمس نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب الصدارة لكن فريق سولشاير لعب مباراة أقل من المتصدر اللندني.

وسيحل مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام يونايتد اللندني الذي يقوده المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز في وقت لاحق من يوم السبت. وسبق لمويز تدريب يونايتد لمدة 10 أشهر في 2014 قبل إقالته.

لكن سولشاير أيضا يقر بأنه يتعرض لضغوط لتحقيق النجاح في الوقت الحالي بالنظر إلى توقعات الجمهور وانجازات النادي السابقة ومكانته المحلية والأوروبية.