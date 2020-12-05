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لاتسيو يحقق انتصاره الخامس بثنائية في سبيزيا

من لقاء لاتسيو وسبيزيا

لاتسيو يحقق انتصاره الخامس بثنائية في سبيزيا

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روما - د ب أ

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انتزع فريق لاتسيو فوزا صعبا من مضيفه سبيزيا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي لاتسيو شيرو إيموبيلي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 15 و33، فيما سجل هدف سبيزيا مبالا نزولا في الدقيقة 64.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، محققا انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

فيما توقف رصيد سبيزيا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر، متلقيا هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.

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