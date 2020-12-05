لامبارد: تشيلسي بحاجة إلى المزيد من الوقت للمنافسة على الألقاب

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه يرغب في تمديد تعاقده مع النادي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأن يصبح جزءا من مشروع النادي على المدى الطويل.



وكان لامبارد (42 عاما) تولى تدريب تشيلسي خلفا لماوريتسيو ساري في يوليو 2019 وينتهي عقده الحالي بعد 18 شهرا.



وقاد لامبارد تشيلسي للحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم الماضي وهو يعمل حاليا على دفع الفريق نحو المنافسة على اللقب، بعد أن أعاد هيكلة التشكيلة بتكاليف بلغت نحو 200 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وقال لامبارد في مؤتمر صحافي: بالنسبة لعقدي مع النادي فإن الوقت يمر بسرعة هائلة. الآن أرغب في أن أكون جزءا من المشروع على المدى الطويل هنا. التعاقدات الجديدة تمت في الصيف وفيما عدا تياغو سيلفا فإن التعاقدات هي من أجل الحاضر والمستقبل.



ويسعى تشيلسي للصعود إلى صدارة الدوري الممتاز بالفوز في وقت لاحق من يوم السبت على ليدز يونايتد، بينما لم يعرف الفريق طعم الخسارة في 15 مباراة متتالية في كل المنافسات.



لكن لامبارد يعتقد أن لاعبيه بحاجة إلى المزيد من الوقت للمنافسة على الألقاب على المستويين المحلي والأوروبي.



وقال عن ذلك: دائما اعتبرت الأمر خطة طويلة الأمد وربما تستمر حتى العام المقبل ليتسنى لنا المنافسة على الألقاب.