مانشستر سيتي يقفز إلى المركز الرابع بثنائية في فولهام

سجل نجم كرة القدم البلجيكي الدولي، كيفن دي بروين، هدفا وصنع هدفا ليقود فريقه مانشستر سيتي إلى فوز ثمين ومستحق 2 - صفر على فولهام يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي والتي شهدت أيضا تعادل بيرنلي مع إيفرتون 1 -1.

وقفز مانشستر سيتي من المركز الحادي عشر إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام ليستر سيتي حيث حقق الفريق اليوم الفوز الثاني له على التوالي في المسابقة وهو الخامس للفريق مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين في المباريات العشرة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن ، وتتبقى له مباراة مؤجلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر سيتي انتصارين متتاليين في مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتجمد رصيد فولهام عند سبع نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثامنة له في 11 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وحسم مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما رحيم ستيرلنغ وكيفن دي بروين في الدقيقتين الخامسة و26 من ضربة جزاء ليترجم بهما الفريق تفوقه التام على منافسه.

وفي الشوط الثاني، فشل مانشستر سيتي في ترجمة تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب إلى مزيد من الأهداف.

وحقق مانشستر سيتي اليوم انتصاره العاشر على التوالي في آخر عشر مباريات خاضها أمام فولهام في مختلف البطولات.