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مانشستر يونايتد يواصل تفوقه خارج أرضه ويتغلب على وست هام

من مباراة مانشستر يونايتد ووست هام

مانشستر يونايتد يواصل تفوقه خارج أرضه ويتغلب على وست هام

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لندن - د ب أ

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حوّل مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على وست هام يونايتد في استاد لندن اليوم السبت مع عودة المشجعين إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ مارس.

ونجح يونايتد، الذي تقدم إلى المركز الرابع، في الفوز بمبارياته الخمس خارج أرضه هذا الموسم بعدما تأخر في كل مباراة.

ومنح لاعب الوسط التشيكي توماس سوتشيك التقدم بهدف لوست هام، في ظل السماح بحضور ألفي مشجع، في الدقيقة 38 بعد ضربة رأس من ديكلان رايس عقب ركلة ركنية.

ولم يكن يونايتد في أفضل حالاته، ما أجبر المدرب أولي جونار سولشاير على إشراك ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز من مقاعد البدلاء بين الشوطين رغم أنه كان يأمل في إراحة أبرز لاعبيه قبل مواجهة مهمة أمام رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وصنع البرتغالي فرنانديز هدف التعادل لزميله بول بوغبا في الدقيقة 65 حيث سجل اللاعب الفرنسي بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق استقبل ميسون غرينوود الكرة ببراعة داخل المنطقة وسدد كرة قوية داخل المرمى بعد تمريرة أليكس تيليس، وأكمل راشفورد الانتفاضة وتلقى تمريرة خوان ماتا ثم سدد ببراعة في المرمى في الدقيقة 78.

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