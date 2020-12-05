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"هدف عكسي" يمنح ريال مدريد انتصاراً هزيلاً على إشبيلية

مودريتش ريال مدريد إشبيلية
مودريتش في مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد

"هدف عكسي" يمنح ريال مدريد انتصاراً هزيلاً على إشبيلية

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إشبيلية - د ب أ

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استعاد ريال مدريد توازنه وخفف الضغوط الهائلة الواقعة على مديره الفني زين الدين زيدان بعدما تغلب على مضيفه إشبيلية 1 - صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت اليوم أيضا فوز ليفانتي على خيتافي 3 - صفر.

وحسم ريال مدريد المباراة في الدقيقة 56 بهدف سجله ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بالخطأ في شباكه، حيث اصطدمت به كرة سددها فينيسيوس جونيور قبل أن تسكن الشباك.

ورفع ريال مدريد رصيده بذلك إلى 20 نقطة وصعد إلى المركز الثالث في الدوري بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ريال سوسييداد وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس.

واستعاد ريال مدريد توازنه بذلك بعد تلقي هزيمتين متتاليتين حيث خسر أمام ديبورتيفو ألافيس 1 - 2 في الدوري وأمام شاختار دونيتسك الأوكراني صفر - 2 في دوري الأبطال، وذلك استمرارا لتذبذب نتائج الفريق الملكي، وهو ما أثار التكهنات بشكل كبير خلال الأيام الماضية حول مستقبل زيدان في تدريب الفريق.

كذلك كان الانتصار في مباراة هو الأول لريال مدريد في الدوري بعد هزيمتين وتعادل واحد خلال آخر ثلاث مباريات له في المسابقة.

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