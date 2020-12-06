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توتنهام يعمّق جراح أرسنال في ديربي شمال لندن

هاري كين توتنهام أرسنال
هاري كين أحرز الهدف الثاني

توتنهام يعمّق جراح أرسنال في ديربي شمال لندن

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لندن - د ب أ

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ضاعف توتنهام هوتسبير من جراح جاره وضيفه أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 - صفر في الديربي اللندني الذي جرى بينهما يوم الأحد ضمن المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.

وارتدى هيونغ مين سون وهاري كين ثنائي توتنهام ثوب الإجادة في اللقاء، حيث افتتح النجم الكوري الجنوبي التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة 13 من صناعة كين، الذي سجل الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من متابعة لتمريرة رائعة من سون.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة، ليستعيد صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، الذي ارتقى للصدارة مؤقتا أمس السبت، في حين تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته السادسة هذا الموسم في البطولة مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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