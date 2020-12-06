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الأهلي يتوج بلقب كأس مصر ويحرز ثلاثية تاريخية

من لقاء الأهلي وطلائع الجيش

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر ويحرز ثلاثية تاريخية

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القاهرة - د ب أ

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كلل النادي الأهلي جهوده في الموسم الحالي الماراثوني بالتتويج بلقب كأس مصر لكرة القدم عبر الفوز الصعب على طلائع الجيش 3 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت في المباراة النهائية التي جرت على استاد القاهرة الدولي.

وتقدم البديل محمود كهربا بهدف للأهلي في الدقيقة 65 بعد ثلاث دقائق من مشاركته من على مقاعد البدلاء لكن ناصر منسي أدرك التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي على شوطين لم يسفر عن أي جديد لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية لصالح الأهلي.

وحصد الأهلي بذلك ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا في موسم استثنائي للقلعة الحمراء.

ونال الأهلي لقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه والأولى منذ عام 2017.

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