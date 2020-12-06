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بايرن يلغي زيارات أعياد الميلاد

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بايرن يلغي زيارات أعياد الميلاد

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ميونخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الأحد إلغاء الزيارات التقليدية التي كان يقوم بها نجوم الفريق لبعض الجماهير بمناسبة عيد الميلاد وذلك بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاء ذلك في خطاب بمناسبة عيد الميلاد إلى الجماهير نشره النادي البافاري على موقعه الإلكتروني، وأضاف النادي أن التخلي عن حضور الجماهير إلى الملاعب وعن الحفلات المشتركة مع مشجعي النادي للاحتفال بالفوز بالبطولات في هذا العام قد " أثر بشدة" على الفريق والمسؤولين، وأضاف: وللأسف فإن وباء كورونا يجبرنا الآن على وقف زيارات عيد الميلاد لمشجعينا في هذا العام.

وتابع بايرن أن "أعظم أمنية" للاعبين والفريق التدريبي وقيادة النادي ورئاسته التنفيذية لعام 2021 أن نرى بعضنا جميعا مرة أخرى في الاستاد قريبا لنستمتع سويا ولنعيش المشاعر ونحتفل بنجاحات جديدة

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