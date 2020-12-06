برشلونة يعلن تعرض ديبملي إلى إصابة جديدة

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أن جناحه عثمان ديمبلي تعرض لإصابة عضلية جديدة وإنه سيغيب بسببها عن مباراة النادي الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا في مواجهة يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء المقبل.



ولم يكشف برشلونة عن المدة التي سيغيبها لاعبه الفرنسي الدولي الذي شارك بديلا في المباراة التي انتهت بهزيمته 2-1 على أرض قادش.



وقال برشلونة في بيان: أظهرت الفحوص التي خضع لها صباح اليوم الأحد السادس من ديسمبر إن لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية، ولذا السبب فإنه استبعد من التشكيلة وستتقرر مشاركته بعد تقييم حالته.



وغاب ديمبلي عن معظم موسم 2019-2020 بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وأحرز أربعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع الفريق في الموسم الحالي من بينها ثلاث في دوري الأبطال.



وضمن برشلونة الذي يدربه رونالد كومان الصعود إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات وهو يتصدر مجموعته السابعة في البطولة برصيد 15 نقطة وسيضمن الصدارة في نهاية المرحلة إذا تجنب الهزيمة أمام يوفنتوس.