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تشيلسي يفسد مغامرة ليدز ويتصدر الدوري الإنجليزي

من لقاء تشيلسي وليدز

تشيلسي يفسد مغامرة ليدز ويتصدر الدوري الإنجليزي

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لندن - د ب أ

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أفسد تشيلسي مغامرة ضيفه ليدز يونايتد وقلب الفريق تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 3 - 1 على ليدز يونايتد يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل نجم كرة القدم البلجيكي الدولي كيفن دي بروين هدفا وصنع هدفا ليقود فريقه مانشستر سيتي إلى فوز ثمين ومستحق 2 - صفر على فولهام أيضا بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز مانشستر يونايتد على مضيفه وست هام 3 - 1 وتعادل بيرنلي مع إيفرتون 1 - 1 .

وقفز تشيلسي إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام وليفربول لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد ليدز يونايتد عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر ليدز بهز الشباك عن طريق باتريك بامفورد في الدقيقة الرابعة ، ولكن تشيلسي رد بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها أوليفيه جيرو وكورت زوما وكريستيان بوليسيتش في الدقائق 27 و61 و90 .

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