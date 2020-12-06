فوز عريض لكريستال بالاس على وست بروميتش

لقن فريق كريستال بالاس مضيفه وست بروميتش درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف كريستال بالاس دارنل فورلونغ، لاعب وست بروميتش، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة، وويلفريد زاها (هدفين) في الدقيقتين 56 و68 وكريستيان بنتيكي (هدفين) في الدقيقتين 59 و82، فيما سجل هدف وست بروميتش الوحيد كونور كالاجار في الدقيقة 30.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد وست بروميتش عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.