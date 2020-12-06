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كلوب يرشح تشيلسي للفوز بالدوري الإنجليزي

كلوب ليفربول
كلوب قاد ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي

كلوب يرشح تشيلسي للفوز بالدوري الإنجليزي

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ليفربول - رويترز

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يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، أن تشيلسي هو المرشح الأبرز للفوز بلقب البطولة هذا الموسم نظرا لما يملكه النادي اللندني من قوة وثقل تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

وأعاد لامبارد هيكلة تشكيلة تشيلسي في عملية كلفت النادي نحو 220 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة. وبعد بداية متواضعة نجح الفريق في تجنب الهزيمة في 16 مباراة متتالية في جميع المنافسات.

ودفع الفوز 3-1 على ليدز يونايتد في ملعب ستامفورد بريدج فريق لامبارد إلى المركز الأول بين فرق البطولة العشرين برصيد 22 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على توتنهام هوتسبير وليفربول قبل لقائهما في وقت لاحق من يوم الأحد.

وقبل لقاء ليفربول مع ضيفه وولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد قال كلوب للصحفيين: عندما أشاهد مباريات كرة القدم في الوقت الحالي فإن تشيلسي حسب رأيي هو المرشح الأبرز للفوز باللقب، فهو يملك أكبر تشكيلة ولديه لاعبون كبار يقدمون أداء جيدا كفريق بعد بداية متواضعة وكلهم لائقون، ولديه وفرة في الخيارات ومن ثم إمكانية التغيير والتبديل.

ورغم أن ليفربول كان ينفرد بالقمة بفارق ست نقاط خلال هذه المرحلة من الموسم الماضي فإن أداءه هذا الموسم تأثر بكثرة المباريات وكثرة حالات الإصابة في صفوفه.

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