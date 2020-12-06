كومان يوبخ لاعبي برشلونة.. وينتقد الأخطاء "الهزلية"

وبخ رونالد كومان مدرب برشلونة لاعبيه بعد استقبال هدف هزلي خلال الهزيمة 2-1 أمام قادش يوم السبت، وانتقد سلوكهم بعد التراجع بفارق 12 نقطة خلف أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسجل ألفارو نيغريدو هدف الفوز بعد سلسلة من الأخطاء الهزلية من برشلونة، إذ فاجأ جوردي ألبا زميله المدافع كليمو لينغليت برمية جانبية سيئة وركل الحارس مارك-أندريه تير شتيغن الكرة مباشرة باتجاه مهاجم قادش الذي وضعها في الشباك.

وأبلغ كومان محطة "تي.في"3 التلفزيونية الكاتالوني بعد رابع هزيمة لبرشلونة في عشر مباريات بالدوري: خسرنا بسبب خطأ مذهل، هذا ليس المستوى الذي أتوقعه من فريقي، يُظهر الخطأ لأننا لا نلعب بتركيز. سلوك الفريق لم يكن جيدا الليلة. أنا محبط للغاية ويجب أن نتحسن.

وتقدم قادش مبكرا بعد خطأ دفاعي من برشلونة عندما سدد أوسكار مينغيزا قليل الخبرة الكرة برأسه باتجاه مرماه ليمنح ألفارو خيمنيز مهاجم أصحاب الأرض فرصة التسجيل، وعادل برشلونة النتيجة في الدقيقة 57 بهدف عكسي أحرزه بيدرو ألكالا في مرماه قبل أن يتأخر بعدها بلحظات.

وهذه ثالث مباراة على التوالي خارج الديار يرتكب فيها برشلونة أخطاء سهلة ويفشل في الفوز.

وقال كومان: من الصعب للغاية تفسير سبب استقبالنا العديد من الأهداف في الفترة الأخيرة. ربما يعود ذلك إلى قلة التركيز، عندما تعادلنا كان أمامنا نصف ساعة للتسجيل مجددا لكننا استقبلنا هدفا لا يمكن أن نستقبله من رمية جانبية. كما افتقدنا الشراسة عندما لم تكن الكرة معنا اليوم.

وفقد برشلونة لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي لصالح ريال مدريد في الجولة قبل الأخيرة لكنه يواجه الآن خطر الابتعاد عن سباق اللقب بعد مرور ما يزيد بقليل على ربع الموسم.

وقال المدرب الهولندي إنها خطوة للوراء في صراعنا على اللقب، يجب أن ننظر إليها بهذه الطريقة بعد هذه النتيجة المحبطة اليوم. 12 نقطة فارق كبير جدا لكن علينا مواصلة العمل.