نابولي يهزم كروتوني برباعية

تخطى نابولي مضيفه كروتوني متذيل الترتيب بأقل جهد مطلوب وتغلب عليه 4-صفر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وسجل لورنزو إنسينيي (31)، والمكسيكي هيرفين لوزانو (58) والألماني دييغو ديمي (76) وأندريا بيتاغنا (90+1) الأهداف.

ولعب اصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد جاكوبو بيتروشيوني لخشونته الزائدة مع البرتغالي ماريو روي.

وخطف نابولي المركز الثالث من يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية بعد تعادلهما بالنقاط (20 لكل منهما)، لكن فارق الأهداف صب لمصلحة الأول، فيما تجمد رصيد كروتوني عند نقطتين.

واستعد نابولي بأفضل طريقة ممكنة لمباراته الحاسمة في الدوري الأوروبي الخميس عندما يستضيف ريال سوسييداد الإسباني في الجولة السادسة الأخيرة.

ويتصدر نابولي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن سوسييداد وألكمار الهولندي فيما يتذيل رييكا الكرواتي الترتيب بنقطتين، ويحتاج الفريق الجنوبي للتعادل ليضمن بطاقة عبوره إلى دور الـ32.