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نوير يرحب ببقاء المدرب لوف في منصبه

نوير شتيغن
نوير إلى جانب الحارس تير شتيغن

نوير يرحب ببقاء المدرب لوف في منصبه

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برلين - د ب أ

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رحب مانويل نوير، حارس وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم بقرار الاتحاد الألماني بالتمسك بالمدير الفني للمانشافت يواخيم لوف قائلاً إنه من الصواب أن يبقى المدرب في منصبه.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال قائد فريق بايرن ميونخ يوم الأحد: لقد سلكنا معه الطريق وجربنا الكثير، ولقد كان الموقف بالنسبة لنا كمنتخب وطني مختلفا تماما عما كان متوقعا ولقد كان علينا أن نتعامل مع الظروف".

ووعد نوير بأن يعمل الفريق في العام المقبل على تعويض "المباراة البائسة" التي خاضها أمام إسبانيا ومني فيها بهزيمة تاريخية بستة أهداف نظيفة، وقال: نأمل في أن نتمكن في العام المقبل ولاسيما في بطولة أوروبا أن نقدم أداء أفضل، وهذا هو هدفنا الكبير، فنحن ننظر إلى الأمام ولدينا الدافع، وأعتقد أن فريقنا التدريبي لديه الدافع أيضا.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم منتصف الأسبوع الماضي أن لوف سيبقى في منصبه حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021، وأكد الاتحاد أن المدرب الفائز بلقب كأس العالم لا يزال يحظى بثقة مجلس الإدارة بعد المحادثات التي جرت يوم الاثنين الماضي.

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