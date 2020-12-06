هدف فاردي القاتل يحبط شيفيلد

استعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 - 1 على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم الأحد في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وتقدم ليستر بهدف حمل توقيع أيوزي بيريز في الدقيقة 24، لكن سرعان ما تعادل شيفيلد بهدف عن طريق أوليفر مكبورني في الدقيقة 26، وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1، أحرز النجم المخضرم جيمي فاردي هدف الفوز الثمين لليستر في الدقيقة 90، ليحرز هدفه التاسع في المسابقة خلال الموسم الحالي.



وارتفع رصيد ليستر، الذي خسر مباراتيه الأخيرتين في المسابقة أمام ليفربول وفولهام، إلى 21 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.