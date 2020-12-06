"ثنائية" لحكيمي في فوز إنتر على بولونيا

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه بولونيا 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز يوفنتوس على تورينو 2 - 1 ولاتسيو على سبيزيا بذات النتيجة.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 16 وأضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، ثم قلص بولونيا النتيجة بتسجيل هدف عن طريق إيمانويل فيناتو في الدقيقة 67، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 70.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، محققا انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.

في المقابل توقف رصيد بولونيا عند 12 نقطة في المركز العاشر، متلقيا هزيمته السادسة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات.