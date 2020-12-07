أرتيتا: لاعبو أرسنال نفذوا تعليماتي أمام توتنهام

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعبي فريقه نفذوا كل ما طلبه منهم خلال قمة لندن التي انتهت بهزيمة فريقه 2-صفر أمام الجار توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

واستحوذ فريق أرتيتا على الكرة بنسبة 70 في المئة، لكن هدفين رائعين حملا توقيعي سون هيونغ-مين وهاري كين منحا فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز والعودة إلى صدارة الترتيب.

ويقبع أرسنال، الذي خسر في خمس من أخر سبع مباريات خاضها في الدوري، في المركز 15 بين فرق البطولة ويواجه أسوأ بداية موسم طوال مشاركته في الدوري الممتاز.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين بعد المباراة: بالنسبة للأداء فقد نفذ اللاعبون كل ما طلبته منهم. كل شيء على الإطلاق، إذا نظرت إلى جميع الأرقام والإحصاءات فإنها جميعا تأتي في صالحنا لكن في النهاية التهديف هو الفيصل.

ورغم ضغطه على صاحب الأرض فشل أرسنال في التغلب على دفاع توتنهام المنظم بينما لم يشكل لاعباه بيير إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت خطورة على المنافس أيضا كما كان يفترض.

وأحرز أوباميانغ هدفين فقط في الدوري هذا الموسم بينما سجل لاكازيت ثلاثة ولم يهز الشباك سوى مرة واحدة منذ 28 سبتمبر، وسجل أرسنال فقط 10 أهداف في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم، فيما أحرز سون وكين فيما بينهما 18 هدفا حتى الآن.