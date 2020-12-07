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بارتي يتعرض إلى انتكاسة ويغيب عن صفوف أرسنال

بيل توتنهام بارتي أرسنال
بارتي تعرض إلى إصابة في أول مباراة بعد العودة من إصابة سابقة

بارتي يتعرض إلى انتكاسة ويغيب عن صفوف أرسنال

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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تعرضت آمال توماس بارتي لاعب وسط أرسنال للعودة لصفوف فريقه بعد التعافي لانتكاسة عندما تجددت إصابته في الفخذ في أول مباراة يشارك فيها والتي انتهت بهزيمة فريقه 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وكان بارتي القادم من غانا، والذي كلف التعاقد معه أرسنال 50 مليون يورو أصيب في الفخذ في نوفمبر الماضي وغاب عن صفوف فريقه حتى مباراة الديربي أمام الجار اللندني صاحب الصدارة.

وظهرت عليه آثار الإصابة قبيل نهاية الشوط الأول وكان يقف على خط التماس مطالبا باستبداله عندما نفذ توتنهام هجمة مرتدة وعندها طلب منه مدربه ميكيل أرتيتا التصدي لهجوم أصحاب الأرض لكنه ركض فقط لبضعة أمتار قبل التوقف.

وقال أرتيتا عن الموقف: كنت أحاول دفعه للتصدي للهجوم لكني لا أعتقد أنه كان يدرك خطورة الموقف عندما ترك موقعه وربما حدث ذلك لأنه كان يتألم كثيرا.

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