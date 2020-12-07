سولشاير: يونايتد جاهز لمواجهة لايبزيغ بـ"ثقة"

ربما يفتقد مانشستر يونايتد ثبات المستوى هذا الموسم لكن المدرب أولي غونار سولشاير عبر عن ثقته في قدرة فريقه على الارتقاء لمستوى الموقعة المرتقبة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خارج الديار أمام لايبزيغ.

وسحق يونايتد ضيفه لايبزيغ 5-صفر في المباراة الأولى في أولد ترافورد في اكتوبر تشرين الأول لكنه خسر مباراتين من آخر ثلاث خاضها في دوري الأبطال ويسافر إلى ألمانيا وهو يعرف أن بوسعه التأهل لدور الستة عشر حال تجنب الخسارة.

وقال سولشاير، الذي يتصدر فريقه المجموعة الثامنة لكنه يتساوى في النقاط مع لايبزيغ وباريس سان جيرمان، للصحفيين يوم الاثنين: مباريات خروج المهزوم وأيضا مواجهات مهمة مثل مباراة الغد مناسبات كبرى، أثق في لاعبي يونايتد لأنهم يملكون القدرات التي نبحث عنها.

وواصل: هذه هي نوعية المباريات التي نبحث عنها. لا نأخذ الأمور بسهولة يجب أن نبذل الجهد والعرق. نفعل ذلك منذ أن كنت لاعبا، كلما واجهت منافسا قويا تزداد ثقتك في نفسك. يتعين علينا القيام بعملنا يوم الثلاثاء. لا يمكن الاسترخاء والاعتماد على التعادل بدون أهداف. لا نفكر بهذه الطريقة.

ولن يسافر ثنائي الهجوم إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال لمواجهة لايبزيغ بسبب إصابة عضلية وعبر سولشاير عن ثقته في قدرة ميسون غرينوود على تعويضهما.

وأضاف: ميسون مهاجم موهوب جدا. إنه واحد من أفضل اللاعبين الذين عملت معهم، يصنع الفرص لنفسه. لدينا فرصة عظيمة لهز الشباك.