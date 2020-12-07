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صلاح يتألق في فوز ليفربول العريض على وولفرهامبتون

ليفربول صلاح ماني وولفرهامبتون
صلاح سجل هدفاً وصنع آخر في المباراة

صلاح يتألق في فوز ليفربول العريض على وولفرهامبتون

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ليفربول - د ب أ

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قاد النجم الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا وصنع آخر خلال فوز الفريق الأحمر 4 -صفر على ضيفه وولفرهامبتون يوم الأحد في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد ليفربول إلى 24 نقطة، ليزاحم توتنهام، المتساوي معه في نفس الرصيد، في صدارة ترتيب البطولة، في حين تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة 24، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 9 أهداف، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق هدفين خلف دومينيك كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون الذي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم حاليا، وبفارق هدف خلف هيونغ مين سون هداف توتنهام.

وكان هذا هو الهدف الأول لصلاح مع ليفربول منذ شهر تقريبا، إذ يرجع هدفه الأخير إلى الثامن من نوفمبر الماضي، عندما تعادل الفريق بهدف لمثله مع مضيفه مانشستر سيتي، قبل أن يصاب بفيروس كورونا المستجد خلال تواجده مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الماضية.

وفي الشوط الثاني، أضاف الهولندي جيورجينيو فينالدوم الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 59، قبل أن يحرز الكاميروني جويل ماتيب الهدف الثالث في الدقيقة 68 من ضربة رأس، إثر متابعته لتمريرة عرضية رائعة من صلاح، وفي الدقيقة 78، أضاف ساديو ماني الهدف الرابع لليفربول، ليختتم بها مهرجان الأهداف.

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