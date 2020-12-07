فينالدوم يرفض الحديث عن مستقبله.. وكلوب يتمنى بقاءه

رفض الهولندي جورجينيو فينالدوم الحديث عن مستقبله مع ليفربول الإنجليزي، إذ ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، فيما تمنى المدرب الألماني بقاء لاعب الوسط في صفوف النادي المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وارتبط فينالدوم بالانتقال إلى برشلونة الإسباني مع قرب نهاية عقده مع الفريق الصيف المقبل، حيث سيكون بإمكانه التفاوض مع أي ناد آخر ابتداء من الأول من يناير المقبل ويمكنه كذلك الانتقال في صفقة انتقال حر.



وبات فينالدوم، الذي سجل هدفا في فوز فريقه الكبير 4 - صفر على وولفرهامبتون الأحد، أحد العناصر الهامة في فريق ليفربول هذا الموسم ويرغب كلوب في استمراره.



وقال اللاعب الهولندي: لقد قلتها في المقابلة التليفزيونية السابقة، لن أتحدث عن عقدي مع الفريق، أنا فقط أتحدث عن المباريات.



وقال كلوب في تصريحات لمنصة "أمازون برايم" عقب المباراة: أتمنى ذلك، لأكون صادقا، يمكنك رؤية ذلك، أنه يلعب طيلة الوقت ولدينا علاقة جيدة، أتمنى أن يتم تجديد العقد.