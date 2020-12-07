قرعة متوازنة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم

وضعت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم ، والتي أجريت يوم الاثنين في حدث افتراضي بمدينة زيورخ السويسرية ، المنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم معه أيضا المنتخب الأوكراني، بالإضافة إلى فنلندا والبوسنة والهرسك وإستونيا.



كما وضعت القرعة المنتخب البرتغالي بطل أوروبا على رأس المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات صربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان فيما يخوض المنتخب الإسباني الفائز بلقب كأس العالم 2010 التصفيات على رأس المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات السويد واليونان وجورجيا وكوسوفو.



وفي المجموعة الثالثة ، يخوض المنتخب الإيطاليالتصفيات مع منتخبات سويسرا وأيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا ، فيما يخوض المنتخب البلجيكي متصدر التصنيف العالمي ، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات ويلز وجمهورية التشيك وبيلاروس واستونيا.



ووضعت القرعة المنتخب الإنجليزي على رأس المجموعة التاسعة التي تضم أيضا منتخبات بولندا والمجر وألبانيا وأندورا وسان مارينو ، فيما يخوض المنتخب الألماني الفائز بلقب مونديال 2014 التصفيات ضمن المجموعة العاشرة التي تضم معه أيضا منتخبات رومانيا وآيسلندا ومقدونيا الشمالية وأرمينيا وليشتنشتاين.



وتضم المجموعة السادسة منتخبات الدنمارك والنمسا وأسكتلندا وإسرائيل وجزر فارو ومولدوفا ، فيما تضم المجموعة السابعة منتخبات هولندا وتركيا والنرويج والجبل الأسود ولاتفيا وجبل طارق ، وتضم المجموعة الثامنة منتخبات كرواتيا وسلوفاكيا وروسيا وسلوفينيا وقبرص ومالطة.