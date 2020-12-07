  • مباشر
اللغة

قرعة متوازنة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم

مبابي فرنسا أوكرانيا
فرنسا ستواجه أوكرانيا في المجموعة الرابعة

قرعة متوازنة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم

متابع الغاء المتابعة

زيورخ - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

وضعت قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم ، والتي أجريت يوم الاثنين في حدث افتراضي بمدينة زيورخ السويسرية ، المنتخب الفرنسي حامل اللقب العالمي على رأس المجموعة الرابعة التي تضم معه أيضا المنتخب الأوكراني، بالإضافة إلى فنلندا والبوسنة والهرسك وإستونيا.

كما وضعت القرعة المنتخب البرتغالي بطل أوروبا على رأس المجموعة الأولى التي تضم معه منتخبات صربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان فيما يخوض المنتخب الإسباني الفائز بلقب كأس العالم 2010 التصفيات على رأس المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات السويد واليونان وجورجيا وكوسوفو.

وفي المجموعة الثالثة ، يخوض المنتخب الإيطاليالتصفيات مع منتخبات سويسرا وأيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا ، فيما يخوض المنتخب البلجيكي متصدر التصنيف العالمي ، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم معه منتخبات ويلز وجمهورية التشيك وبيلاروس واستونيا.

ووضعت القرعة المنتخب الإنجليزي على رأس المجموعة التاسعة التي تضم أيضا منتخبات بولندا والمجر وألبانيا وأندورا وسان مارينو ، فيما يخوض المنتخب الألماني الفائز بلقب مونديال 2014 التصفيات ضمن المجموعة العاشرة التي تضم معه أيضا منتخبات رومانيا وآيسلندا ومقدونيا الشمالية وأرمينيا وليشتنشتاين.

وتضم المجموعة السادسة منتخبات الدنمارك والنمسا وأسكتلندا وإسرائيل وجزر فارو ومولدوفا ، فيما تضم المجموعة السابعة منتخبات هولندا وتركيا والنرويج والجبل الأسود ولاتفيا وجبل طارق ، وتضم المجموعة الثامنة منتخبات كرواتيا وسلوفاكيا وروسيا وسلوفينيا وقبرص ومالطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية ترقبوا.. ظاهرة فلكية تشاهد في سماء السعودية
"انتبهوا على الأمن".. شبح الاغتيالات يحوم في لبنان

الأكثر قراءة

جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان جثة أم تنقذ رضيعتها من الموت.. وصورة تهز لبنان
إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية
ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا وزير المالية السعودي: مؤشرات محلية مبشرة بعد خروجنا من إغلاق كورونا
إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان
موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان موقف محرج.. تعطل أول محرك هليكوبتر تركي بحضور أردوغان

قبل أن تذهب

هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟
هل يمكن تقليد لقاح كورونا وتوزيع أمصال غير أصلية؟

اكتشف المزيد