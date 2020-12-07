كومان ينتظر مواجهة ميسي ورونالدو بفارغ الصبر

أبدى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة حماسته لمواجهة ليونيل ميسي مع غريمه كريستيانو رونالدو عندما يتلقي فريقه مع يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وستكون المواجهة بين أفضل لاعبي الجيل الحالي في كرة القدم، الأولى بينهما منذ 2018، وذلك إبان فترة تواجد رونالدو في صفوف ريال مدريد الإسباني، قبل انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي، علماً بأنه غاب عن لقاء الذهاب بين الفريقين بسبب تعرضه إلى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويأمل كومان في الاستمتاع بمشاهدة هذا الثنائي اللذين حصلا على لقب أفضل لاعب في العالم 11 مرة فيما بينهما، وقال: أعتقد أنه ليس من اللائق الحديث عن اللاعب الأفضل بينهما. إنهما رائعان، أحبهما لأنهما أمتعا عشاق كرة القدم كثيرا بالأهداف الرائعة والألقاب الكبيرة. نأمل أن نستمتع بمشاهدتهما.

وجدد رونالد كومان مدرب برشلونة انتقاده لجدول المباريات المزدحم قائلا إنه يضر اللاعبين بشدة وسيؤدي إلى مزيد من الإصابات.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: نحن نقتل اللاعبين بهذا الجدول، من المؤسف أن نفقدجهود لاعب آخر بسبب الإصابة ولهذا أواصل الشكوى من جدول المباريات. سنخسر جهود المزيد من اللاعبين بسبب الإصابات.