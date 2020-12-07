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مدرب وولفرهامبتون يبحث عن حلول لتعويض المصاب خيمينيز

راؤول خيمينيز
خيمينيز تعرض إلى كسر في الجمجمة

مدرب وولفرهامبتون يبحث عن حلول لتعويض المصاب خيمينيز

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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جاء غياب راؤول خيمنيز بمثابة ضربة كبيرة لفريقه وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المدرب نونو إسبريتو سانتو يقول إنه يتعين عليه البحث عن سبل مختلفة للتهديف في غياب المهاجم المكسيكي المصاب.

وسيغيب خيمنيز خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لعملية جراحية عقب تعرضه لكسر في الجمجمة.

وفي غياب هدافه ونجم هجومه لم يشكل وولفرهامبتون واندرارز خطورة تذكر تقريبا على شباك ليفربول في مواجهتهما في الدوري الإنجليزي يوم الأحد وانتهت المباراة بفوز حامل اللقب في ملعبه أنفيلد 4-صفر.

وقال نونو للصحفيين بعد الهزيمة الثقيلة: نفتقد راؤول. تأثير غيابه على فريقنا واضح تماما ولا شك في ذلك. لكن علينا التوصل إلى حلول، حاولنا وضع أكثر من لاعب في هذا المركز ولم ننجح في ذلك. علينا العمل على تحقيق ذلك وبسرعة بداية من الأسبوع الحالي لأننا لا نستطيع أن نتحمل تكرار هذا الأداء مرة أخرى.

ولم يحدد ولفرهامبتون موعدا لعودة خيمنيز إلى التشكيلة وقال إنه لن يتعجل في إعادته إلى المباريات.

وأضاف المدرب: يتعافى في منزله. الأمر يتطلب وقتا ونحن سعداء بعودته إلى بيته. وأعتقد أنه سيكون تحت إشراف الأطباء خلال هذه الفترة. لكني تحدثت إليه وسأراه قريبا، هو على اتصال بزملائه في الفريق وسيعود بالتأكيد إلى التشكيلة.

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