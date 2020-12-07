مورينيو يشيد بثنائية كين وسون

هز ثنائي توتنهام هوتسبير هاري كين وسون هيونغ-مين الشباك في فوز فريقهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدفين مقابل لا شيء على جاره اللندني أرسنال، لكن المدرب جوزيه مورينيو أشاد بصورة أكبر بما بذلاه من جهد خلال استحواذ الفريق المنافس على الكرة.

وصمد توتنهام في مواجهة ضغوط هائلة لأرسنال وأحرز هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول عندما ساعد كين وسون بعضهما في محاولتين رائعتين.

وأشاد مورينيو بالمهاجمين ووصفهما بأنهما محترفان من طراز عالمي، إذ أحرز اللاعبان 18 هدفا فيما بينهما خلال الموسم الحالي، وقال مورينيو عن المهاجمين: إنهما يعملان كالحيوانات مع كل الاحترام للحيوانات. لقد قدما أداء مذهلا عندما كان الفريق يفقد السيطرة على الكرة. هاري كين أبعد الكرات عن منطقة الجزاء وعمل سون خلال أول 60 دقيقة كجناح ثم كمهاجم ثان.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: لديهما حس جيد جدا بالتوازن المطلوب منهما وعلى المستوى الخططي والفني يلعبان دورا كبيرا مع الفريق عندما يفقد السيطرة على الكرة.

وبهذا الفوز يكون توتنهام جمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات خاضها في مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال ويتصدر الترتيب متفوقا بفارق الاهداف على ليفربول حامل اللقب.

ولم يفز توتنهام بالدوري الإنجليزي منذ 1961 وأخر مرة توج فيها بلقب كانت في 2008 عندما رفع كأس رابطة المحترفين المحلية.

وعن الأداء والنتائج قال كين: نتعامل مع كل مباراة على حدة، وضعنا جيد في هذه الفترة الصعبة لكن تحقيق مثل هذه النتائج يصب في صالحنا، سنلعب خارج أرضنا أمام كريستال بالاس في الأسبوع المقبل قبل مواجهة ليفربول في ملعبه بعدها بثلاثة أيام لذا المباريات الصعبة تتوالى.