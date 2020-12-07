هالك يترك شنغهاي سيبغ بعد الخروج الآسيوي

أعلن هالك مهاجم بورتو ومنتخب البرازيل السابق، رحيله عن شنغهاي سيبغ الصيني بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما، والذي انضم إلى شنغهاي من زينت سان بطرسبرغ في يوليو 2016، الفريق على الفوز بلقب الدوري الصيني في 2018 لينهي هيمنة غوانزو إيفرغراند الذي فاز بسبعة ألقاب متتالية.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد هالك في نهاية الشهر الجاري، ومع انتهاء حملة شنغهاي في كأس الاتحاد الصيني قال اللاعب البرازيلي إن مشواره وصل إلى نهايته مع الفريق.

وكتب على "إنستغرام" يوم الاثنين: اليوم مهم جدا في مشواري مثل اليوم الذي قدمت فيه نفسي للجمهور ووسائل الإعلام هنا. أودع شنغهاي سيبج الذي استقبلني بحفاوة بالغة.

وسجل هالك 76 هدفا في 145 مباراة في كل المسابقات مع الفريق.