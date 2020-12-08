إيقاف نائب رئيس يوفنتوس بسبب إهانة الحكم

تعرض بافل نيدفيد نائب رئيس نادي يوفنتوس وفابيو باراتيشي مدير الكرة بالنادي للإيقاف بعد توجيه إهانات للحكم خلال المباراة الماضية للفريق بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقرر قاض رياضي اليوم الثلاثاء إيقاف نيدفيد حتى 21 ديسمبر الجاري وتغريمه عشرة آلاف يورو عقب الإهانات التي صدرت منه ضد الحكم خلال مباراة الديربي التي فاز فيها فريقه على تورينو بهدفين مقابل هدف في الدوري الإيطالي السبت الماضي.

وتعرض باراتيشي للإيقاف حتى 14 ديسمبر الجاري بعد ان وجه إهانات للحكم من مدرجات ملعب أليانز الخالي من المشجعين بسبب جائحة كورونا.

وتم إيقاف كارلو بنسوليو الحارس الاحتياطي ليوفنتوس مباراة واحدة وتغريمه خمسة آلاف يورو بعد طرده بسبب الاحتجاج خلال الدقائق الأخيرة من المباراة ذاتها.