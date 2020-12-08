بالوتيلي يوقع عقداً قصيراً مع فريق بيرلوسكوني

وقّع المهاجم الدولي الإيطالي ماريو بالوتيلي مع فريق مونزا في الدرجة الثانية المحلية الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، حتى يونيو المقبل بحسب ما أعلن النادي اللومباردي يوم الاثنين.

وقال النادي: جاء الدعم مع ماريو بالوتيلي الذي وقع عقدا حتى 30 يونيو 2021 بطموح الصعود إلى الدرجة الأولى في نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن أعلن عن صفقة التعاقد مع المهاجم السابق لميلان وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين السبت على لسان أدريانو غالياني، الذراع اليمنى لبيرلوسكوني الذي كان رئيسا لميلان أيام مجد النادي اللومباردي.

وخضع بالوتيلي الذي كان من دون فريق منذ الصيف المنصرم بعد انتهاء عقده مع بريشيا، للفحص الطبي الروتيني الاثنين قبل التوقيع، وهو يحتاج إلى بضعة أسابيع لكي يستعيد لياقة المباريات.

وفشل ابن الـ30 عاما وصاحب 36 مباراة دولية مع 14 هدفا بقميص الموسم الماضي في تجنيب بريشيا الهبوط الى الدرجة الثانية، وذلك بعد تجربة ناجحة في فرنسا مع نيس ومرسيليا.

وانتقلت ملكية مونزا في سبتمبر 2018 الى بيرلوسكوني مقابل ثلاثة ملايين يورو، وهو رقم متواضع جدا مقارنة بصفقة بيعه لميلان في أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو.