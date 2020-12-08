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رايولا: بوغبا غير سعيد في يونايتد.. ويجب عليه الرحيل

بوغبا
عقد بوغبا مع يونايتد ينتهي في 2022

رايولا: بوغبا غير سعيد في يونايتد.. ويجب عليه الرحيل

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مانشستر - رويترز

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أكد مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا إن لاعب الوسط الفرنسي يجب أن يرحل عن مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات المقبلة وقبل نهاية عقده في يونيو 2022.

ونقلت صحيفة "توتو سبورت" عن رايولا قوله يوم الثلاثاء: من الأفضل الحديث بصراحة والنظر إلى الأمام وعدم إهدار الوقت في البحث عن شخص نلقي عليه اللوم، بول غير سعيد في مانشستر يونايتد ولا يستطيع التعبير عن نفسه بالطريقة التي يريدها وبالشكل المتوقع
منه، إنه يحتاج إلى تغيير الفريق ويحتاج إلى أجواء جديدة، وأعتقد أن أفضل حل للطرفين هو بيعه في فترة الانتقالات المقبلة.

وشارك بوغبا، المنضم من يوفنتوس في 2016، في ثماني مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ودخل التشكيلة الأساسية خمس مرات فقط، ولا يزال يعاني ليكون على مستوى التوقعات العالية للمشجعين.

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