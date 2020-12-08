غوارديولا يفكر بالمباراة "الهامشية" أكثر من مواجهة يونايتد

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه لن يكون مضطرا لإراحة لاعبين في مباراته على أرضه ضد أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، رغم أن فريقه حسم صدارة المجموعة الثالثة، ويواجه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في مطلع الأسبوع.



وحسم سيتي صدارة المجموعة بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه بورتو الأسبوع الماضي وقال غوارديولا إن رغم قدرته على إشراك تشكيلة شابة، فإنه لن يشعر بأي تأنيب ضمير إذا أشرك تشكيلة مكتملة قبل قمة مانشستر يوم السبت القادم.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين: الكل لعب العديد من الدقائق، ومثلما قلت سنلعب من أجل الفوز. لا أتبع سياسة التناوب، أنا أشرك اللاعبين الأفضل حالا وأقرر ما هي أفضل تشكيلة للمباراة، لا يوجد فريق لكل بطولة. في الأيام القليلة الماضية كل اللاعبين كانوا جاهزين باستثناء اثنين أو ثلاثة. إذا لعب أحدهم العديد من الدقائق ويواجه العديد من المشاكل فسأدرس إراحته بالطبع لكن اليوم كل اللاعبين جاهزين.



وأضاف: لن أقول إن هذا اللاعب لن يلعب لأنني أفكر في مباريات أخرى. الفريق الذي سيلعب الأربعاء يمكنه اللعب ضد يونايتد. أرغب في الانتصار. بعد الخميس أو الجمعة سأبدأ التفكير في لقاء يونايتد.



ومن المنتظر أن يعود سيرجيو أغويرو للتشكيلة بعد تعافيه من إصابات مزعجة. وشارك المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عاما في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية هذا الموسم في أكتوبر بعد خضوعه إلى جراحة في الركبة لكنه غاب عن آخر ثلاث مباريات لسيتي بسبب شعوره ببعض المتاعب.



وقال غوارديولا: سنقرر الأربعاء. ربما يكون سيرجيو على مقاعد البدلاء. سيتدرب اليوم وسنرى رد فعله. الشيء الجيد هو أنه كان ضمن المجموعة في آخر ثلاثة أو أربعة أيام.